İstibdat nedir

İstibdat, otoriter rejim demektir. Yöneticilerin ülkelerini sert kanunlarla idare etmesidir.

Tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimiNE istibdat denir.

Dünya siyasi tarihi dikta rejimleriyle doludur. Nice diktatörler tarihin çöp sepetinde yerini aldı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı zamanında birçok diktatör boy gösterdi.

TARİHTE DİKTA REJİMLER

İtalya'da Mossolini, Almanya'da Hitler, İspanya'da Franco ve yakın tarihte ise Portekiz'de Salazar 20.yüzyılın dikta rejimlerinin öncülüğünü yaptılar.

Bu rejimlere istibdat denir, Arapça kökenli olan istibdat, baskıcı, despot anlamlarında kullanılır.

BAŞINA BUYRUK YÖNETİM

İstibdat, herhangi bir denetimle sınırlanmış olmayan bir devlet başkanının başına buyruk kişisel yönetimidir. Aynı zamanda uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizmdir.

DENETLENEMEZ GÜÇ

Otoriter rejimlerde yönetim hiçbir şekilde denetlenemez. Çünkü buna hem güçleri yoktur hem de cesaret edemezler.

Dolasıyla önlenemez bir yükselişi olan bu rejimlerde yöneticileri dokunulmaz zırhı giyerler adeta. Ağızlarından çıkan her şey yasa niteliği taşıyor.

HAYAT BOYU İKTİDARDA KALMA

Hayatları boyunca iktidarda kalmayı isteyen dikatatörler, sahip oldukları hiçbir gücü kaybetmek istemezler.

Bunun için farklı yollara başvuran bu kişiler için en önmeli unsur iktidarlarını korumaktır. Despotlar toplumu daha da baskı altında tutarak varlıklarını sürdürürler.







