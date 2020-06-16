İstihbarat nedir

İstihbarat, siyasi otoritenin emrinde olan, devlet için gerekli bilgi ve dokümanı toplayan, raporlayan birimdir.

Her devletin istahbarat birimi, merkezi vardır. Bu merkezlerin amacı; devletin güvenliği ve geleceği için gerekli olan bütün bilgi, belge, raporları toplamaktır. Toplanan bilgiler ve veriler doğrultusunda devletin gerekli makamları bu konu hakkında bilgilendirilir.

YENİ ÖĞRENİLEN HABER VE BİLGİ

İstihbarat kelimesi Arapça kökenlidir. Yeni öğrenilen haber ve bilgi anlamına gelen istihbar kelimesinden türemiştir. Bu kelime içinde yine arapça kökenli olan haber kelimesi temel oluşturmaktadır.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

İstihbarat birimlerin tek amacı var. O da ülkenin geleceği ve milli birliği... Bunun için hem yurt dışında hem de yurt içinde çalışmalar yapılarak, olası tehditleri ortadan kaldırırlar. Kaldırılmayan tehidtler için de siyasi otoriteye üst bilgi verilir.

GİZLİ FAALİYETLERDE BULUNURLAR

İstihbaratta her şey gizlilik içinde yapılır. Bunu ifşa eden, başka devletlerle bilgi alışverişinde bulunan kişiler ise "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanır.

Cezai işlemlerde daha çok ömür boyu hapis ve idam cezaları yer alıyor. Fakat bazı ülkelerde idam cezası olmadığı için bunun yerine ağır hapis cezaları bulunmaktadır.

KASIM SÜLEYMANİ ÖRNEĞİ

İranlı Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani, ABD operasyonunla 3 Ocak 2020'de yeri tespit edilerek öldürüldü. Kasım Süleymani'nin yerini ABD'ye bildirmekle suçlanan bir İran istihbarat görevlisi hakkında, idam kararı verildi.

TARİHTE İSTİHBARAT

Devletlerin kuruluşundan günümüze kadar istihbarat merkezleri olmuştur. Eskiden istihbarat görevlisine hafiye denirdi. Haberi ulaştıran veren kişiye ise ulak denilirdi. Fakat günümüzde, bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte istihbaratın alanı da genişlemiş oldu.

GİZLİ DİNLEMELER

İstihbaratta en önemli olay kuşkusuz telefon dinlemeleridir. Gerekli yasal izinler ilgili savcılıklardan alındıktan sonra şüpheli olan kişinin telefon kayıtları ve konuşmaları dinlemeye alınır.

Bu konuşmalarda herhangi bir suç unsuru v.b varsa gerekli takip ve işlem yapılmaktadır.