İstikşafi nedir

Genel anlam olarak araştırma kelimesine karşılık gelen 'istikşafi' kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı açınsamadır. Arapça kökenli kelime, 'keşf'ten türemiştir.

Siyasette kullanılan "istikşafi" kelimesi, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş ve "istikşaf"tan türemiştir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, Arapça kökenli olan "istikşafi" kelimesi, "araştırma" anlamına gelmektedir.

İstikşafi kelimesinin kökenine 1500'lü yıllara ait bazı kaynaklarda rastlanmasının yanında, kelimenin uzun yıllara dayandığı da bilinmektedir.

İSTİKŞAFİNİN KULLANIM AMACI

İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları taşımaktadır. Eski kaynakların incelenmesinde ortaya "çıkarsama" anlamı çıksa da, güncel dilde "yoklama" anlamı daha sık kullanılmaktadır.

İSTİKŞAFİ KELİMESİNİN TDK'DAKİ ANLAMI

TDK'nın "istikşafi" kelimesine ilişkin yaptığı açıklamalarda sözcüğün Arapça; “keşf"ten türediğini belirterek, TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar taşıdığını söyledi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME

“İstikşafi görüşme" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"