Jammer nedir

Jammer ya da karıştırıcı adıyla bilinen sistemler elektromanyetik haberleşmeyi kesebilen, havadaki sinyalleri bozan verici sistemlerdir.

Jammer, İngilizce "karışıklık" kelimesinden türemiş, "karıştırıcı, bozucu, yayın karıştırıcı, yayın bozucu, parazit yapıcı" anlamına gelen bir kelimedir.

Jammerlar aslında belli frekanslarda güçlü yayın yapabilen vericilere verilen addır.

Karıştırılmak istenen frekans bandında yaptığı yayın ortamda aynı frekansta yayın yapan diğer sistemlerin sinyalleri ile aynı kanala denk düştüğü için yayınlar üst üste binmekte ve dolayısıyla karışmaktadır.

JAMMER NE İŞE YARAR

Sinyal kesici jammer cihazları, bozacakları yayın ile aynı kanaldan güçlü sinyal üretirler. Bu şekilde, yayını alacak olan cihazın gelen frekansı analiz edip işlemesini imkansız hale getirerek alıcı cihazın servis dışı kalmasına neden olurlar.

Genelde alıcı cihazı (cep telefonu, tablet, telsiz, bilgisayar vb.) hedefleyen bu frekans bozucu cihazlar, en yaygın şekilde cep telefonu sinyallerini bloke etmek amacıyla, sıklıkla camilerimizde kullanılmaktadır. Namaz sırasında cep telefonlarının çalmasını önlemek amacıyla pek çok camide bu cihazlarımız etkili bir biçimde işlev görmektedir.

Cami, mescid ve benzer ibadethanelerin yanı sıra, sinema ve konser salonlarında, konferanslar ve toplantılar sırasında, okullarda ve dersliklerde, fabrika ve işyerleri gibi, cep telefonu kulanımının uygun olmadığı/istenmediği yerlerde kullanılması ile yaygınlaşmıştır.

Aynı zamanda ülkemizde bu cihazlar, askeri birimler ile polis ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere çeşitli kamu ve güvenlik kurumlarında da profesyonel anlamda kullanılmaktadır.

JAMMER YASAL MI