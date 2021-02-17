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    Jandarma sözleşmeli subay alımı ne zaman? Jandarma subay alımı başvurusu ve şartları 2021

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli 590 subay alımına dair detaylar araştırılıyor. Peki Jandarma subay alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 18:00
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    Jandarma sözleşmeli subay alımı ne zaman? Jandarma subay alımı başvurusu ve şartları 2021

    Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı.

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan kılavuzda, jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ile beraber birçok detay da adayların erişimine açıldı.

    Subay olmak isteyen adaylar, 2021 JGK sözleşmeli muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvurular ne zaman başlayacak sorularının yanıtını arıyor.

    Peki 2021 JGK sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak ve şartları neler? İşte detaylar..

    JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    JGK'nın yayımladığı kılavuzda, jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı kapsamında başvuru tarihleri paylaşıldı.

    Buna göre, JGK sözleşmeli subay başvuruları 17 Şubat 2021 günü başlayıp 28 Şubat 2021 günü saat 23.59'da sona erecek.

    Jandarma sözleşmeli subay alımı ne zaman? Jandarma subay alımı başvurusu ve şartları 2021 #1

    JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

    İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

    Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

    Sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir.

    Daha sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır

    Başvuruların kabul edilmesi için "200 TL" sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

    Jandarma sözleşmeli subay alımı ne zaman? Jandarma subay alımı başvurusu ve şartları 2021 #2

    JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapacak;

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