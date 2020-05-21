JAXA nedir

JAXA, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın kısaltmasıdır.

JAXA, 1 Ekim 2003 tarihinde kuruldu. Kurum, temel araştırma ve geliştirmeden kullanıma kadar havacılık alanlarıyla ilgili faaliyetler yürütmektedir.

Görevleri arasında yapay uydulara ve araştırmacılara katkıda bulunma, uzay ortamından yararlanma, uzay bilimi ve gezegen araştırmaları, havacılık teknolojisi araştırması gibi başlıklar yer alıyor.

JAXA LOGOSUNUN ANLAMI

JAXA'nın logosu "Aerospace"ten (hava-uzay) "A" harfini bir yıldız şeklinde sembolize ediyor. Yıldız "umut" ve "gururu" temsil ediyor ve Japonya'ya bu yolu gösteren bir rehber görevi görüyor.

JAXA logosundaki yıldız, sadece Japon halkı için değil, aynı zamanda Dünya'daki tüm insanlık için de bir rehber yıldız olma isteğini temsil ediyor.

KAÇ PERSONEL ÇALIŞIYOR

JAXA'nın, 2016 mali yılından bu yana 1545 personeli bulunmaktadır. Buna ek olarak, yurt içi ve yurt dışı birçok araştırmacı, lisansüstü öğrenci ve özel sektörden personel de istihdam edilmektedir.