Jeofizik nedir

Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayları inceleyen fizik dalına jeofizik denir.

Jeofizik yeryuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yer altı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bilim dalıdır.

JEOFİZİK DALLARI

Jeofizik Bilimi, yeryuvarını oluşturan kayaçların ve yer malzemelerinin farklı fiziksel değiştirgenlere bağlı olarak geliştirilmiş çeşitli yöntemleri içinde barındırır.

Bunlar; sismoloji, elektrik yöntemler, sismik, elektromanyetik yöntemler, gravite, radyometrik yöntemler, manyetik, jeotermik yöntemler olarak bilinir.

TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMI

Türkiye'deki üniversitelerde Uygulamalı Jeofizik, Yerfiziği ve Sismoloji Ana Bilim Dalları'nda eğitim yapılmaktadır.

Son yıllarda özellikle zemin etüdlerinde, petrol, doğalgaz ve jeotermal aramacılığında jeofiziğin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır.