Jetpack nedir

Sırta çanta gibi takılarak kişiye 360 derece hareket özgürlüğü taşıyan bir hava aracıdır.

Türkiye’de sırt roketi olarak da bilinen Jetpack, sırta çanta takılan küçük bir roketle, havalanma, ileri-geri, sağa-sola hareket etme özgürlüğü veren hava taşıtıdır.

İLK OLARAK ALMANLAR TARAFINDAN YAPILMIŞTIR

Hareket kabiliyetini kısıtlamadığı için geniş kitlelerce sevilen bu hava taşıtı, havada kalma süresinini oldukça kısa olması nedeniyle yaygın bir ulaşım aracı haline gelmemiştir.

İlk olarak 1940’lı yıllarda Almanlar tarafından geliştirildiği söylenen Jetpack, kişinin ön ve arka kısmına taktıkları jet motorları sayesinde kişini havada asılı kalmasını sağlamıştır. Ancak dönemin teknolojik koşulları sebebiyle daha fazla geliştirilemeyen bu aletin seri üretimi gerçekleşmemiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonunda proje, Amerikan Bell Aerosystems adlı şirkete teslim edilmiştir. Ancak kullanımının pratik bulunmamıştır.

1995 yılında teknik donanım bakımından geliştirilen Jetpack, havada kalma süresinin artırılmasıyla gösteri ve açılışlarda kullanılmaya başlamıştır.

HAVADA KALMA SÜRESİ 19 DAKİKADIR

Dünyanın ilk ticari roket sırt çantasının 250 bin dolara satışa çıkmasının ardından seri üretimi yapılmaya başlanan jetpack günümüzde, JetPack International firmasının geliştirdiği sistem hidrojen peroksit ile çalışma ve 19 dakika havada kalma süresine sahip bir taşıt halini almıştır.