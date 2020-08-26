Jonglör nedir

Belirli sayıdaki nesneyi havaya atıp tutan, en az birinin de havada olmasını sağlayan sirk ve sahne sanatçılarına jonglör denir.

Tarihte özellikle Mısır döneminde bir spor dalı olarak görülen jonglörlük; top, lobut, halka, kumaş, sopa, ateş, ip gibi bir ya da daha çok objeyi havaya atıp tutarak, çeşitli beceriler sergilemek anlamına gelir.

Bu işi yapan kişilere de jonglör denir.

Jonglörler gösteri sanatçıları olarak bilinir. Önceleri tiyatro sanatı içerisinde yer alan meslek, zaman içinde hobiye dönüşmüştür.

MATEMATİKSEL YÖNÜ

Jonglörlüğün; top çevirme, lobut çevirme, ipe bağlı ağırlık çevirme, bir ipte makara yönlendirme, kısa çubuk yardımı ile bir uzun çubuğu çevirme gibi çeşitleri bulunur.

Mesleğin görsel ve eğlendirici kısmının yanı sıra bir de matematiksel yanı bulunur. Topların üzerindeki desenlerin, siteswap notation (hokkabazlık modellerini tanımlamak veya temsil etmek için kullanılan sayısal bir hokkabazlık gösterimi) olarak tabir edilen bir notasyon türüyle ifade edilebildiği belirtilir.

BAZI BİLİM ADAMLARI MAKALE YAZIYOR

Hatta bazı araştırmacılar jonglörlüğün bir bilim olduğunu ileri sürer. Amerika’daki bazı üniversitelerde jonglörlüğün matematiksel yönüyle uğraşan, konuyla ilgili makaleler yazan jonglör bilim adamları olduğunu söylenir.