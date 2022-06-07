- Haberler
- İpucu Haberleri
- Jübile nedir
Jübile nedir
Jübile, bir meslekte uzun bir süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen törene denir. "Jübile yapmak" olarak da kullanılır.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 13:27
Jübile, günlük hayatta pek sık karşılaşılmayan bir kelime olduğundan, duyanlar tarafından merak edilmektedir.
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde platin jübilesini kutladı.
Merak konusu olan jübile, Fransızca kökenli bir kelimedir.
Türk Dil Kurumu'na göre, "Sanat ya da spor dalı üzerine uzun süre çalışan kişilerin onuruna yapılan kutlama" olarak tarif edilir.
Halk arasında genellikle "jübile yapmak" olarak kullanılır.
Jübile yapmak nedir
Kişinin sporculuk yaşantısını özel bir karşılaşma ile sonlandırması veya sanatın değişik alanlarında başarı gösteren kişiler adına 25, 40 ve 50. yıldönümlerini kutlaması, "jübile yapmak"tır.