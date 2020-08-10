K-Pop nedir

Dünya çapında geniş kitlelere özellikle de gençlere yayılan Güney Kore kökenli bir pop müzik türü.

Son zamanlarda oldukça geniş kitlelere yayılan K-Pop, Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür.

Özellikle gençler arasında popüler olan K-Pop, danslarıyla da oldukça dikkat çeker.

HER ŞARKI İÇİN ÖZEL DANS

Bu kültürde moda, koreografi ve hayranlar da, en az müzik kadar önemlidir. Hemen hemen bütün şarkıların kendine özel bir dansı vardır.

Kalabalık erkek veya kadın grupları bulunur.

Türün ilk çıkışı ise Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı 90'lı yıllara uzanıyor. 1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde de adı duyulmaya başlamıştır.