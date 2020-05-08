Kaçış sendromu nedir

Kılcal damarlarda bulunan sıvının hızlı bir şekilde sızmasına kaçış sendromu denir.

İlk kez 1960 yılında B. Clarkson tarafından teşhis edilen hastalık, dünya genelinde nadiren görülür.

Ataklar ve krizlerle ara ara tekrarlayan bu hastalığın, kesin olarak neden kaynaklandığı bilinmemektedir.

Ölüme kadar yol açabilen kaçış sendromu, Türkiye’de ilk defa ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’de görüldü.

Damarların orantısız büyümesi veya küçülmesi sıvının çıkışına neden olurken, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil uzun bir süre hastanede yaşam mücadelesi verdi.

Evinin banyosunda düşerek hastanede tedaviye alındığı sırada nükseden hastalık nedeniyle 7 ay boyunca yoğun bakımda kalan Erbil, tedavi olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Hastalığın belirtileri günlük şikâyetler gibi gelse de kişide ciddi oranda tehlike oluşturabilir.

Bu belirtiler;

Karın ağrısı,

Bulantı,

Halsizlik,

Kusma,

Baş ağrısı,

Kas ağrısı,

Yorgunluk gibi şikâyetlerdir. Kılcal damarlardaki sıvı azaldığında vitamin ve minarel eksikliği yaşanır.

Damar dışı ilerleyen sıvı ise kalbe ve beyne zarar verir. Tansiyon düşüklüğü ile beraber hasta şok geçirir.

TEDAVİSİ NEDİR

Tansiyon düşüklüğüyle beraber görülen bir hastalık olduğu için sık sık tansiyon ölçümü yapılmalıdır.

Belirtilerin görülmesiyle birlikte acilen doktora başvurulmalıdır.

Her hastalıkta olduğu gibi kaçış sendromunda da erken teşhis çok önemlidir.

Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanabilir. Kortizonlu ilaçlar bu tedavide kullanılabilir.