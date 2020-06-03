Kadavra nedir

Bir cesedin, parçalar ya da bir bütün olarak tıp bilimine bağışlanmasına kadavra denir.

Bir kadavranın gayesi, insan vücudunun anatomisini öğrenmek isteyenlere yeterli bilgiyi sağlamaktır. Bu bilgiyi sağlamak için en uygun vasıta kadavradır.

İtalyanca kökenli olan kadavra, İngilizcede de adaver, carcass, carcase, corpse, dead body kelimelerinden türetilmiştir. Kadavra sadece insan üzerinde değil, hayvanlara da yapılıyor.

CESEDİN NORMAL ANATOMİSİ

Ayrıca, organizmanın hayat boyunca geçirdiği hastalıkların yaptığı değişiklikler de cesedin normal anatomisi değerlendirilirken göz önünde tutulmalıdır.

OSMANLI'DA KADAVRA

19 yüzyılda kadavra, Rusya'da birinci Pedro'nun zoruyla kullanılmaya başlandı. Ay dönemde Japonya da kadavra kullanmaya başladı. Osmanlı ise dini ve etik açıdan kadavrayı doğru bulmadığı için uzak kalmıştır.

KADAVRANIN HAZIR OLMA DURUMU

Bir kadavra, ölümden 1-2 saat sonra yapılacak bazı ön hazırlıklar sonucunda hazırlanabilir duruma getirilir.

Bunun yanında ceset, tıp kurallarına göre kullanılmalı ve ceset üzerinde fazla tahribat yapılmamalı.

ASTRONOMİ DERSİNDE KULLANILIR

Kadavra eğitimi dünyada ve Türkiye'de astronomi dersinde kullanılır. İnsanın yapısını derinlemesine öğrenmek için kadavra bütün sorulara cevap olma niteliği taşımaktadır.





İZNE TABİDİR

Bir cesedin kadavra olarak kullanıp kullanılmaması, ölen kişnin ailesinin vereceği izne bağlıdır.

Ailesi, cesedin bilim ve tıp yararına kullanabilir raporu ve izni alındıkan sonra ceset üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde kullanılmaya başlanır.



