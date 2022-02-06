6 Şubat Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü kapsamında "kadın sünneti nedir ve neden yapılır" merak konusu oldu. İşte ülkemizde yasak olan kadın sünnetine dair bilgiler...

İnsanlık tarihi boyunca yapılagelmiş olan sünnet, halen hem dünyada hem ülkemizde sık olarak uygulanmakta olan bir operasyondur.

Tıbbi açıdan sünnet işlemi, erkek çocuğun penisinin ucunda doğuştan var olan, idrar çıkış deliğini kapatarak o bölgede mikroorganizmaların çabuk üremesine yardımcı bir ortam oluşturan deri parçasının (sünnet derisi) alınmasıdır.

Kadın sünneti kavramına baktığımızda ise durum oldukça farklı...

KADIN SÜNNETİ NEDİR

Afrika ülkeleri başta olmak üzere en az 28 ülkede, dünyanın pek çok farklı bölgesinde uygulanan kadın sünneti, bilimsel ve tıbbi hiçbir gerekçesi olmadığı halde dini veya kültürel temellere dayandırılarak ‘kadınlık’ algısı ve genç kızları 'evliliğe' hazırlamak adı altında yapılıyor.

Bu geleneğe göre kadınların vajinasının dudakları kesilip atılır.

Anestezi kullanılmadan, uyuşturmadan, açık jiletle gerçekleştirilen bu işlem kan kaybından ölümlere bile neden olmaktadır.

AMAÇ BAKİRELİK

Erkeğincinsel hazzını arttırma ve genital hijyeni sağlamak gibi gerekçelerin arkasına saklanarak yapılan bu işlemin amacı, kadınları çocukken genital olarak sakat bırakarak ergenlik dönemine girdikten sonra herhangi bir cinsel dürtü ve haz duymalarını engelleyip, evlenene kadar bakire kalmalarını sağlamak.

KADIN SÜNNETİNE KARŞI MÜCADELE

Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü, BM'nin kadın sünnetini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak 6 Şubat'ta düzenlenen, Birleşmiş Milletler sponsorluğundaki yıllık farkındalık günüdür. İlk olarak 2003 yılında tanıtıldı.

BM Çocuk Ajansı'nın (UNICEF) icra direktörü Carol Bellamy, "Kadın sünneti ve kesiminin kadın ve kız çocuklarının temel haklarının ihlali olduğunu" ve "bunun kızların ve kadınların sağlık, çocuk doğurma yetenekleri ve eğitim fırsatları için tehlikeli ve geri döndürülemez bir prosedür olduğunu" belirtti.