Kakao nibi nedir

Çikolata ailesinin yeni üyesi olan kakao nibi, yüksek lif ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle sağlıklı beslenen kişilerin öğünlerinde yer almaya başladı.

Son zamanlarda popüler olmaya başlayan kakao nibi,diyet tariflerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Birçok çikolata ürünün aksine çok düşük oranda şeker içermesi ve yağ yakmaya yardımcı olması sağlıklı beslenenler için,tercih edilme sebebi oluyor.

YÜKSEK LİF VE PROTEİN

Kakao çekirdeklerinin kavrulduktan sonra kırılıp, kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen kakao nibi,lif ve protein bakımından oldukça zengin bir besin.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Parçacık halinde olan bu ürün, doygunluk hissi vererek, özellikle diyet yapanların sıkça karşılaştığı bağırsak problemlerinin önüne geçiyor.

Sizler tat olarak ekstra saf bitter kakaonun zengin lezzetini elde ederken; vücudunuz, zengin antioksidanlar, magnezyum, potasyum, demir, çinko, zihninizi güçlendirmenin ve en eğlencelisi endorfinin tadını çıkaracak.

İşte tam da bu nedenle hem diyet yaparak formunu korumak isteyenler hem de sağlıklı beslenmeye önem verenler kakao nibini keyifle tüketebilir.