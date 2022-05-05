Kakava nedir

Genellikle Hıdırellez ile karıştırılan Kakava, Trakya ve batı illerinde çingenelerin baharın gelişini kutladıkları bayramdır.

Ülkemizde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ başta olmak üzere Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kutlanan Kakava Bayramı, baharın gelişini müjdeler.

Aslında Kakava, Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak tanımlanabilir.

Sözcük anlamı kokulu hava ya da kahkaha (gülmece, eğlence) olan Kakava, tencere bayramı olarak da bilinir.

Kakava Şenlikleri

Her yıl düzenlenen Kakava Şenlikleri adı altında ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans gibi etkinlikler yapılır.

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen Hıdırellez'in Romanlar arasındaki ismi Kakava 2022 yılında 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

Kökeni Mısır ve Ön Asya'ya dayanan bu şenlikte ,pilavlar, zerdeler, yoğurtlar, dolmalar, börekler, şerbetler, şaraplar içilir.