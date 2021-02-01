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    Kakofoni nedir

    Bir araya gelen kelimelerin oluşturduğu ses uyumsuzluğuna ve her kafadan bir ses çıkmasına kakofoni denir.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 09:19
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    Kakofoni nedir

    Bazı ortamlara girildiğinde aynı anda her yerden yükselen anlamsız sesler görebilir veya okuduğumuz bir metinde bu ses uyumsuzluğu gibi kalabalık kelimelerle karşılaşabiliriz.

    Kakofoni de, bu ses uyumsuzluğu durumunun bütününü kapsayan bir kelime olarak karşımıza çıkar.

    Grup halinde olduğunda kalabalık ve uyuşmazlık yaptığı görülen ses, hece, veya kelimelerin bu uyumsuzluğu kakofoni olarak adlandırılabilir.

    KAKOFONİ NEDİR

    Kakofoninin TDK'daki anlamı, kakışık ve mütenafir olarak da karşımıza çıkar.

    Seslerin birbirleri arasında herhangi bir melodi yaratmadığı ve kimsenin ne dediğinin anlaşılmadığı durumlarda ortaya kakofoni çıktığı görülebilir.

    Kakofoni, yalnızca tek bir kişinin konuşmasıyla da yapabilir. Bir kişi, tek başına ses uyuşmazlığı içeren kelimeler kullanarak kakofoni yaratabilirken aynı anda birkaç kişi de kakofoni yapabilir.

    Kakofoni nedir #1

    KAKOFONİ VE İLETİŞİM

    Kakofoni, rahatsız edici bir sonuç olarak görülür. Çünkü iletişimde sorunlar meydana getirdiğine inanılır. Karşılıklı anlaşmanın temel alındığı ilişkilerde, kakofoni olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkar.

    Günümüzde TV programlarındaki tartışmalar esnasında ve düğünler gibi kalabalık ortamlarda kakofoniye çok sık rastlıyoruz.

    Kakofoni nedir #2

    KAKOFONİNİN KAPSAMI

    Aynı zamanda kakofoninin tüm sesleri de kapsadığı varsayılırsa, bir radyo frekansının yaydığı parazit sesi de kakofoni olarak değerlendirilir.

    Grup halinde söylenen ve ses uyumu görülen, konser, şarkı ve benzeri durumlar, kakofoni olarak adlandırılmaz. Bu gibi kalabalık ses gruplarının oluşturduğu işlere, kakofoni denilemez.

    Kakofoni nedir #3

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