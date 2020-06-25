Kalay nedir

Kalay; atom numarası 50, simgesi Sn olan bir elementtir.

Kalay, teneke kutularındaki kullanımı ile bilinir. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, kalay nispeten nadirdir ve Dünya kabuğunun milyonda sadece 2 parçasını oluşturur.

Kalay, başta Kasiterit olmak üzere çeşitli cevherlerden çıkarılır. Bu metal, bir fırında kömür ile oksit cevherinin azaltılmasından üretilir.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na göre, metal esas olarak Malaya, Bolivya, Endonezya, Kongo DC, Tayland ve Nijerya'da üretiliyor.

Kalayın ortalama atomik ağırlığı 118.710'dur. Yoğunluk, santimetre küp başına 7.287 gramdır. Oda sıcaklığında katı haldedir. Erime noktası 231.93, kaynama noktası 2.602 santigrat derecedir.