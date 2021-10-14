Kalf kası nedir

Kalf kasları, bacak bölgesinde yer almaktadır ve diz bölgesinden başlayıp ayak bileğine kadar uzanan bir kas grubudur.

Kas geliştirmek isteyen kişilerin, ilk olarak vücudundaki kas gruplarıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Kas anatomisiyle ilgili bilgi sahibi olmak, kas gelişimi açısından kişiyi bir adım ileri götürmektedir.

Bacak bölgesinde yer alan kalf kasları, diz bölgesinden başlayıp ayak bileğine kadar uzanan bir kas grubudur.

''Kalf kası grubu'' olarak adlandırılmasının nedeni, üç farklı kas uzantısının bir araya gelerek oluşmasından kaynaklanmaktadır.

KALF KASI ANATOMİSİ

Kalf kasları, diz bölgesi ile ayak bileği arasında, 3 farklı uzunlamasına kas grubundan oluşmaktadır. Bu kas grupları; Gastrocnemius, Soleus ve Tibialis anterior olmak üzere üçe ayrılır.

Genelde daha çok koşucularda gelişimini en üst düzeye çıkarmış olan, Tibialis kası bu tarz spor dalları için daha önemli hale gelmektedir.

GASTROCNEMIUS

Gastrocnemius kalf kasının iki başı bulunmaktadır. Aşil tendonundan diziminin arka kısmına uzanan bir kastır.

Ayakta durulduğunda kalf bölgesinin tüm kısmını oluşturan ve şekli en belirgin olan kastır. Bu bölge, özelikle ayak bölgesinin temel hareketlerine yardımcı olmaktadır.

SOLEUS

Kalf kası grubundan soleus kası ise gastrocnemius kası ile kaval kemiği arasında bulunmaktadır. Genelde bu kas, insan vücudunda en yavaş hızda kasılan kastır.

Kasılma oranı %80 civarında olan bu kas, dizlerinin kırık durduğunuzda aktif olur ve çalışır.

TİBİALİS ANTERİOR

Bu kas grubu ise diz kapağı ile ayak üstü arasında uzanan, bacağın ön kısmına yakın, kaval kemiğinn yanında bulunmaktadır. Kasın temel görevlerinden biri, vücudun dengesini sağlamak amacıyla kullanılmasıdır.

KALF KASI GELİŞİMİ

Kalf kası, vücuda oranla daha zor gelişebilen bir kas grubudur. Bunun nedeni, androjen reseptörleriyle ilgisinin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Vücutta salgılanan, testosteron hormonu ve anrojenlerin üretiminde önemi büyüktür. Bunun için sadece üst vücut odaklı bir antrenman programı uygulayanların, kas kütle artışı belirli bir düzeye kadar gelecektir.

Ancak antrenman programı, bacak antrenmanıyla birlikte desteklendiğinde, vücuda salgılanacak testosteron ve anrojen hormonlarıyla daha fazla kütle artışı yaşanacaktır.

Kalf kaslarının gelişimini sağlayamamasının bir diğer sebebi ise antremanların doğru formda yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Pek çok kişi, kalf antrenmanı sırasında kalf kasını kullanmayıp aşil tendomundaki elastik enerjiyi kullanmaktadır. Bu durumi kas gelişimini yavaşlatmaktadır.