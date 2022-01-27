Kalifiye nedir

Türk Dil Kurumu'na göre 'nitelikli' anlamını taşıyan kalifiye kelimesi, günümüzde bir meslekte ustalaşmış kişileri ifade ediyor.

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan 'Kalifiye' kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı 'Nitelikli' şeklindedir.

KALİFİYE ELEMAN NEDİR

Kalifiye eleman, bir iş dalında veya alanında gereken bilgi beceri ve yeteneğe sahip olan ve bir anlamda o alanda ustalaşmış kişilere kullanılan bir tabirdir.

Genel olarak bakacak olursak, kalifiye eleman mesleki donanıma sahip olan ve becerisi olan kişilerdir.

KULLANILDIĞI BAŞKA BİR ALAN

Kalifiye kelimesi mesleğinin, yaptığı işin ustası olmasa bile daha önceden o işte deneyim sahibi olmuş, fazla eğitim veya pratiğe sahip olmasa da o işi yapabilecek potansiyeldeki insanlar için de kullanılmakta.