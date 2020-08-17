Kalp nedir

İnsan kalbi, dolaşım sistemi yoluyla vücuda kan pompalayan bir organdır.

Kalp, dokulara oksijen ve besin sağlamak, karbondioksit ve diğer atıkları uzaklaştırmakla görevlidir.

İnsanlarda kalp, kabaca büyük bir yumruk büyüklüğündedir ve ağırlığı erkeklerde 280-340 gram, kadınlarda ise 230-280 gram arasında değişmektedir.

İnsan kalbinin dört odası vardır; iki üst oda (kulakçık) ve iki alt oda (ventriküller).

Sağ atriyum ve sağ ventrikül birlikte "sağ kalbi", sol atriyum ve sol ventrikül ise "sol kalbi" oluşturur. Septum adı verilen bir kas duvarı, kalbi iki bölgeye ayırır.

ÜÇ KATMAN

Kalbin dış duvarı üç katmandan oluşur. En dıştaki duvar tabakası veya epikardiyum, perikardiyumun iç duvarıdır.

Orta tabaka veya miyokard, kasılan kası içerir. İç katman veya endokardiyum, kanla temas eden kaplamadır.

Triküspit kapak ve mitral kapak, kulakçıkları ve ventrikülleri birbirine bağlayan atriyoventriküler (AV) kapakçıkları oluşturur.

KANIN DOLAŞIMI

Kalp, kanı iki yoldan dolaştırır: pulmoner devre ve sistemik devre. Pulmoner devrede oksijeni giderilmiş kan, pulmoner arter yoluyla kalbin sağ ventrikülünü terk eder ve akciğerlere gider, ardından oksijenli kan olarak pulmoner damar yoluyla kalbin sol atriyumuna geri döner.

KALP ATIŞI

Sistemik devrede oksijenli kan, vücudu sol ventrikül yoluyla terk eder ve aorta (ana atardamar) geçer ve oradan da vücudun dokularına oksijen sağladığı arterlere ve kılcal damarlara girer.

Oksijeni giderilmiş kan, damarlar yoluyla vena kavaya (ana toplardamarlar) döner ve kalbin sağ atriyumuna yeniden girer.

Kalp aynı zamanda bir kastır, bu nedenle taze oksijen ve besin kaynağına da ihtiyacı vardır.

Kalp, elektriksel hücreler içerir ve bu hücreler kasılmayla birlikte kalp atışı üretir.

KALP KASILMASININ AŞAMALARI

Sağlıklı bir kalp kasılması beş aşamada gerçekleşir. İlk aşamada (erken diyastol), kalp gevşer. Daha sonra atriyum, kanı ventriküle itmek için kasılır. Ardından ventriküller hacim değiştirmeden kasılmaya başlar.

Daha sonra ventriküller boşken kasılmaya devam eder. Son olarak, ventriküller kasılmayı durdurur ve gevşer. Döngü, bu şekilde tekrar eder.

Kapakçıklar, kanın kalpte bir yönde akmasını sağlayarak geri akışı önler.