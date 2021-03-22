Kambiyo nedir

Kambiyo, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ve bu işlemlerdeki döviz havale ve transferi şeklinde tanımlanır.

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmelerine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

Değiştirme, bozdurma anlamına gelen kambiyo “dış ticaret” işlemleri açısından; yabancı paraların ve bu paraların temsil ettiği kıymetlerin alımı, satımı, bir yerden başka bir yere transferi şeklinde ifade edilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenen kambiyo, iktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

KAMBİYO HUKUKU

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için, kambiyo hukukunun birleştirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla, 7 Haziran 1930'da İsviçre Cenevre'de üç sözleşme kabul edilmiş, bu sözleşmeler 1 Ocak 1934'te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye de 1957 yılında, Ticaret Kanunu sayesinde bu sözleşmelere taraf olmuştur. Türkçe'de "ticari senet" olarak da geçebilmektedir.

KAMBİYO SENEDİ

Kambiyo senedi, Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş ve ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan bir kıymetli evrak türüdür.

Kıymetli evraklar içerisinde yer almasına rağmen kendine has özelliklere sahip olan kambiyo senetleri; çek, bono ve poliçe olmak üzere üçe ayrılır.

Kambiyo senetleri, ticari hayattaki güven ortamının korunmasına hizmet eder. Kanunen emre yazılı düzenlenen kambiyo senetleri, bir para borcunun vadesi geldiğinde ödenmesini konu almaktadır.