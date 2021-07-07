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    Kan basıncı nedir

    Kan basıncı; kalbin kasılması ile vücuda temiz kan gönderilmektedir. Bunun sonucunda damarlar içinde oluşan basınç ise kan basıncı olarak adlandırılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 09:54
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    Kan basıncı nedir

    Kan basıncı, damarların içinde oluşan basınç olarak adlandırılır ve damarların genişlemesine yol açan bir durumdur.

    KAN BASINCI NEDİR

    Kalbin kasılması ile temiz kan vücuda belli bir kan basıncıyla gönderilir. Atardamarlar içinde oluşan basınç, kan basıncı olarak tanımlanır. Kan basıncı, damarların bir miktar genişlemesine yol açar.

    KAN BASINCI NASIL ÖLÇÜLÜR

    Kan basıncı, sfigmomanometre adlı cihazla veya tansiyon aletleriyle ölçülebilir. En doğru ölçüm için ise sfigmomanometre kullanılması önerilir.

    Kan basıncı nedir #1

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