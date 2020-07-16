Kanguru faresi nedir

Su içmeden doğada kalabilen ve üstün sıçrama yeteneğine sahip olan bir hayvan türüdür.

Kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanlarından birisidir.

Bu dikkat çeken farenin ise iki türü vardır; soluk kanguru faresi ve koyu kanguru faresi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde yer alan bu hayvanın yaşam alanı çöllerdir.

Otobur olan kanguru faresi tohum ve çöl bitkileri ile beslenir ve yiyeckelerini kendileri için kazdıkları kuyuda biriktirir.

Koyu renkli kanguru faresi böcek de tüketebilir.

SUSUZ YAŞAYABİLİR

Bulunduğu ortama uyum sağlayan kanguru faresi, ömrü boyunca su içmeden yaşayabilir ve bu özelliği ile oldukça dikkat çeker.

Metabolizmasının ihtiyaç duyduğu su miktarını, tükettiği bitkilerden karşılar.

Aynı zamanda 'üstün sıçrama' ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahiptir.

YUVA OLUŞUMLARI FARKLIDIR

Kanguru faresi, ortalama olarak tek seferde 1 ile 10 arasında yavru verebilir ve bu yavrular erişkin hale gelene kadar yaşamlarını 2.5-3 metrelik çukurlarda geçirir.

İki fare türü arasında yuva oluşumlarında da farklılık görülebilir.

Koyu kanguru faresi daha güçlü olduğu için taşlı topraklarda yuva açabilir. Soluk kanguru faresi ise sadece ince kum olan çöl toprağında yuva açabilir.