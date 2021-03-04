Sürekli bir tekrar içerisinde bulunan bir meselenin, durumun kabullenilmesine ve o duruma alışılmasına kanıksama denir.

Sözlü ve yazılı dilde insanların oldukça sık kullandığı ifadelerden biri olan kanıksama, insan psikolojisini kapsayan terimlerden biridir.

Anlamı sebebiyle birçok noktada doğru kullanımı sağlanabilecek olan kanıksama nedir sorusu, oldukça basit cevaplanabilir.

KANIKSAMA NEDİR?

Kanıksama, bir insanın herhangi bir durumu kabullenmesi, sürece ayak uydurması ya da benimsemesi olarak tabir edilir.

Kanıksamanın anlamı, sürekli tekrar içerisinde olan şeylerin kabullenilmesi ya da insanın maruz bırakıldığı duruma tepkisizleşmesi olarak da görülebilir.

KABULLENME SÜRECİ

Bir noktada duyarsız hale gelmekle aynı anlama varan kanıksama, bir durumun devam etmesi halinde ortaya çıkması beklenen tepkiden ziyade kabullenme sürecidir.

Kanıksama tıpkı, koronavirüs pandemisi sürecine girildiğinden itibaren başlarda tüm ülkelerin maske takmasını garipsemek, ancak zamanla bu durumu benimseyerek normal karşılamak gibi basit bir örnekle anlatılabilir.

KANIKSAMA KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Kanıksamaya örnek verilebilecek cümleler arasında, "Her sabah bana çiçek alması artık beni heyecanlandırmıyor. Maske takmayı artık sorun etmiyor. Her gün bir iğne olmak, artık onun için rutin haline geldi." yer alabilir.

Aynı şekilde bu cümlelere kanıksama kelimesi yerleştirildiğinde de aşağıdaki gibi bir cümle ortaya çıkar ve anlam değişmez:

"Her sabah bana çiçek almasını kanıksadım, artık beni heyecanlandırmıyor.

Maske takmayı kanıksadı, artık sorun etmiyor.

Her gün bir iğne olmayı kanıksadı, artık onun için rutin haline geldi."