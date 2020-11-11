Kapsaisin nedir

Kapsaisin, biberlerin içinde bulunan ve acı olmasını sağlayan bir maddedir. Acı ve sıcak hissini veren kapsaisin, beyaz ve kristal bir toz moleküldür.

Biberin acı olmasının sebebi “kapsaisin” isimli maddedir.

Dilimizde yer alan reseptörlerin kapsaisin ile etkileşime geçmesi sayesinde acı hissini algılarız. Hayvanların bazılarında bu reseptörler olmadığından dolayı acı da hissetmezler.

Sadece suda çözünen fakat ısıya karşı oldukça dayanıklı olan bu molekül, pişirildiğinde acı özelliğini korur. Bu nedenle çoğu zaman iştah açıcı olarak yemeklerde kullanılır. Fakat bu molekülün iştah açıcı özelliğinin yanında daha pek çok yararı vardır.

KANSER TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Nottingham Üniversitesince yapılan araştırmalar kapsaisinin göğüs, mide, karaciğer, prostat gibi birçok kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur.

Dünyaca ünlü Cellular and Molecular Biology Letters adlı bilimsel dergide de karaciğer kanser hücreleri üzerinde kapsaisinin etkili olduğu hakkında bir yazı yayınlanmıştır.

Kapsaisinin en önemli özelliği, şu an kullanılan kanser tedavi ilaçlarından farklı olarak sadece kanser hücrelerini öldürmesi, sağlıklı hücrelere zarar vermemesidir.

BİBER GAZININ ETKEN MADDESİ

Emniyet güçleri tarafından veya kişisel savunma amacıyla kullanılan biber gazının içeriğinde kapsaisin yatmaktadır. Ham madde olarak kırmızı Şili biberi veya acı Arnavut biberi kullanılmaktadır.

ACISINDA BİLE ŞİFA VAR

Kapsaisin Faydaları

– Ağrı giderilmesinde kullanılır.

– Mutluluk hissini artırır.

– Lokal anestezi ile yapılan ameliyatlarda uyuşturucu olarak kullanılır.

– Mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcıdır.

– Kan dolaşımına olumlu etki eder.

– Mikrop öldürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

– Bazal metabolik hızı (dinlenme halindeyken vücudun harcadığı enerji) artırarak zayıflamaya yardımcıdır.