Kar körlüğü nedir

Güneşten gelen ultraviyole ışınların kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak göze zarar vermesi sonucu kar körlüğü oluşabilir.

Kar ve buz, yansıtıcı yüzeyler yaratarak gözümüze giren güneş ışığı miktarını artırırlar.

Özellikle yüksek irtifada ve açık havada yapılan kış sporları, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına gözlerimizin daha çok maruz kalmasına yol açar.

Kar körlüğü meydana geldiği takdirde korneada zararlı güneş ışınlarının etkisiyle güneş yanıkları oluşturur.

Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık karşılaşılan kar körlüğü daha sık görülür.

BELİRTİLERİ

Kar körlüğüne dair belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka bir göz hekimine başvurularak gözde oluşan hasar tespit edilmeli ve geç kalmadan tedaviye başlanmalı.

Gözlerde kuruma

Işığa karşı aşırı hassasiyet

Gözlerde yanma hissi

Gözlerde batma hissi

TAVSİYELER

Yoğun kar yağışının görüldüğü günlerde kişilerin ultraviyole gözlük kullanmaları tavsiye edilir. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca gözün kar ile temasının engellenmesi gerekmektedir.

Kış aylarında kişilere açık renklere uzun süre bakmamaları ve mümkün olduğunca koyu renklere bakmaları tavsiye edilir.