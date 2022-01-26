Euro
15.2558
0.09%
Dolar
13.5221
0.33%
Altın
803.0130
0.24%
Borsa
1974
1.49%
Bitcoin
517.473
3.31%
BTXN Coin
31.24
1.85%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Kar körlüğü nedir

    Güneşten gelen ultraviyole ışınların kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak göze zarar vermesi sonucu kar körlüğü oluşabilir.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kar körlüğü nedir

    Kar ve buz, yansıtıcı yüzeyler yaratarak gözümüze giren güneş ışığı miktarını artırırlar.

    Özellikle yüksek irtifada ve açık havada yapılan kış sporları, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına gözlerimizin daha çok maruz kalmasına yol açar.

    Kar körlüğü meydana geldiği takdirde korneada zararlı güneş ışınlarının etkisiyle güneş yanıkları oluşturur.

    Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık karşılaşılan kar körlüğü daha sık görülür.

    BELİRTİLERİ

    Kar körlüğüne dair belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka bir göz hekimine başvurularak gözde oluşan hasar tespit edilmeli ve geç kalmadan tedaviye başlanmalı.

    • Gözlerde kuruma

    • Işığa karşı aşırı hassasiyet

    • Gözlerde yanma hissi

    • Gözlerde batma hissi

    Kar körlüğü nedir #1

    TAVSİYELER

    Yoğun kar yağışının görüldüğü günlerde kişilerin ultraviyole gözlük kullanmaları tavsiye edilir. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca gözün kar ile temasının engellenmesi gerekmektedir.

    Kış aylarında kişilere açık renklere uzun süre bakmamaları ve mümkün olduğunca koyu renklere bakmaları tavsiye edilir.

    Kar körlüğü nedir #2

     

     


    Görüş Bildir