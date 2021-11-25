Karaborsa nedir

Talep edilen mal ve hizmetlerin piyasada bulunmaması halinde gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi, karaborsa olarak tanımlanabilir.

Genellikle spor müsabakaları veya kültür sanat etkinlikleri için bilet bulamayanlar, "karaborsaya düşmüş" deyimini duyarlar.

Karaborsa terimi, piyasadaki mal ve hizmetlerin toplanarak yasalarla belirlenmiş sınırlar dışında ve gerçek değerin çok üstünde satılmasıdır.

Özellikle sınırlı sayıdaki mal ve hizmetlerin yoğun talep görmesiyle ortaya çıkar.

KARABORSAYA DÜŞMEK

Serbest piyasa, fiyatın artmasına izin vererek talep fazlasının ortadan kalkmasına, böylece elde varolan arzın olası alıcılar arasında dağılımına olanak verir. Denge fiyatın altındaki bir tavan fiyatı talep fazlasına yol açar ve kara borsayı davet eder. Sonuç olarak karaborsa, piyasa fiyatının çok daha üstünde oluşan bir fiyattır.

Bir mal, herhangi bir nedenle bulunmaz olmak ve gizlice yüksek fiyatla satılmaya başlaması da "karaborsaya düşmek" olarak adlandırılır.