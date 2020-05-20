Karacisim nedir

Fizikte karacisim, üzerine düşen tüm ışıma enerjisini soğuran bir yüzeydir.

Karacisim terimi, cismin yüzeyine gelen ışığı yansıtmak yerine sönümlemesinden ileri gelir. Bu nedenle yüzey siyah görünür. Böyle mükemmel bir enerji emici kavramı, radyasyon olaylarının araştırılmasında son derece yardımcıdır.

En elverişli karacisim, karartılmış bir iç mekana sahip bir kutudaki küçük bir deliktir, çünkü böyle bir deliğe giren radyasyonun neredeyse hiçbiri tekrar kaçamaz ve içeride emilir.

Lamba isi ile kaplı bir yüzey, gelen ışığın yaklaşık yüzde 97'sini emer ve çoğu amaç için bir karacisim olarak kabul edilebilir. Diğer yandan cilalı metal yüzeyler, radyasyonun sadece yüzde 6'sını emer, gerisini yansıtır.