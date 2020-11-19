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Karambola nedir
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 12:35
- Güncelleme : 19.11.2020 - 12:36
Yıldız meyvesi, son dönemde ülkemizde de popüler olmaya başlayan egzotik meyvelerden biri…
Şekli ve lezzetiyle dikkatleri üzerine çeken bu meyve aynı zamanda doğru şekilde tüketildiğinde sağlık için bir hayli faydalıdır.
Yıldız meyvesi boylamasına 5 dilimden meydana gelmektedir. Enine kesilen dilimler, yıldız şeklini aldığından soğuk içeceklerde süsleme amacıyla da kullanılır.
ANA VATANI SRİ LANKA VE ENDONEZYA
Orijinal kökeninin Sri Lanka ve Endonezya olduğuna inanılmaktadır. Son yıllarda Avustralya, Pasifik adaları, Tahiti, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Hawaii ve Guam gibi bölgelerde popülerite kazanmıştır.
Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bazı Güney Pasifik adalarında ve Afrika'da da ticari olarak üretimi yapılmaktadır.
Ülkemizde de yeni yeni sevilmeye başlayan karambola meyvesini bulmak mümkündür. Akdeniz bölgesinde yetiştirilmeye başlanan ve genellikle büyük zincir marketlerde rastlayabileceğiniz yıldız meyvesi 30 lira civarında satılmaktadır.
SALATA, MEYVE SUYU, ET SOSU, TURŞU, REÇEL..
Yıldız meyveler genellikle salatalarda, sorblarda, içeceklerde garnitür olarak ve ayrıca yemeklerde tart lezzetini vermek için kullanılır.
Carambola taze yenebilir veya salatalarda diğer meyvelerle karıştırılabilir. Taze meyveler ayrıca diğer tamamlayıcı tropik meyve suları ile birlikte kokteyllerde de suyu ile karıştırılabilir.
Ekşi tip meyveler, kümes hayvanlarına, etlere ve deniz ürünleri yemeklerine eşsiz bir tart aroması sağladıklarından pişirmede tercih edilir.
Güveçlere, körilere ve tavada kızartılmış tavuklara, balıklara ve karideslere eklenmiş taze meyvelerin dilimlerini kesin.
Meyve sosu, turşu, turta ve reçel yapmak için kullanılabilir.
FAYDALARI
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Yıldız meyvesi A vitamini, B vitamini, C vitamini, lif, çinko, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum yönünden son derece zengindir.
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Yıldız meyvesi aynı zamanda iyi bir antioksidan kaynağıdır.
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İçerdiği C vitamini sayesinde yıldız meyvesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
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Antioksidanlar sayesinde yıldız meyvesi cilt sağlığı ve hücrelerin yenilenmesi konusunda şahane bir meyvedir.
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Potasyum yönünden zengin olan yıldız meyvesi kalp ve damar sağlığını korur.
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Yüksek lifli yapısı sayesinde yıldız meyvesi uzun süreli tokluk hissi verir. Bu ise kilo vermek isteyenler için şahane bir tercih olacaktır.
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Belirttiğimiz gibi lif yönünden zengin olan yıldız meyvesi sindirim sistemini düzenler.
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Yıldız meyvesi ölçülü tüketildiğinde kan şekerini dengeler.