Karambola nedir

Karamelli olarak da bilinen karambola meyvesi, tropik bölgelerde yetişen mumsu, sarı-yeşil bir meyvedir. Yanlamasına kesildiği zaman yıldız şekli oluştuğu için yıldız meyvesi olarak da adlandırılır.

Yıldız meyvesi, son dönemde ülkemizde de popüler olmaya başlayan egzotik meyvelerden biri…

Şekli ve lezzetiyle dikkatleri üzerine çeken bu meyve aynı zamanda doğru şekilde tüketildiğinde sağlık için bir hayli faydalıdır.

Yıldız meyvesi boylamasına 5 dilimden meydana gelmektedir. Enine kesilen dilimler, yıldız şeklini aldığından soğuk içeceklerde süsleme amacıyla da kullanılır.

ANA VATANI SRİ LANKA VE ENDONEZYA

Orijinal kökeninin Sri Lanka ve Endonezya olduğuna inanılmaktadır. Son yıllarda Avustralya, Pasifik adaları, Tahiti, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Hawaii ve Guam gibi bölgelerde popülerite kazanmıştır.

Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bazı Güney Pasifik adalarında ve Afrika'da da ticari olarak üretimi yapılmaktadır.

Ülkemizde de yeni yeni sevilmeye başlayan karambola meyvesini bulmak mümkündür. Akdeniz bölgesinde yetiştirilmeye başlanan ve genellikle büyük zincir marketlerde rastlayabileceğiniz yıldız meyvesi 30 lira civarında satılmaktadır.

SALATA, MEYVE SUYU, ET SOSU, TURŞU, REÇEL..

Yıldız meyveler genellikle salatalarda, sorblarda, içeceklerde garnitür olarak ve ayrıca yemeklerde tart lezzetini vermek için kullanılır.

Carambola taze yenebilir veya salatalarda diğer meyvelerle karıştırılabilir. Taze meyveler ayrıca diğer tamamlayıcı tropik meyve suları ile birlikte kokteyllerde de suyu ile karıştırılabilir.

Ekşi tip meyveler, kümes hayvanlarına, etlere ve deniz ürünleri yemeklerine eşsiz bir tart aroması sağladıklarından pişirmede tercih edilir.

Güveçlere, körilere ve tavada kızartılmış tavuklara, balıklara ve karideslere eklenmiş taze meyvelerin dilimlerini kesin.

Meyve sosu, turşu, turta ve reçel yapmak için kullanılabilir.

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