Karina nedir

Bir tekne veya geminin su altında kalan ıslak dış kısmına "Karina" denir.

Karina, gemilerin su altına kalan dış yüzeyini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Çeşitli sebeplerden dolayı gerek liman devletleri gerekse şirketlerin kendileri gemilerin karinasını denetleyerek tersane dönemleri için planlamalar yaparlar.

KARİNA TEMİZLİĞİ

Gemi omurgası olan karinaların temizliği son derece önemlidir. Karina temizliği ve tekne bakımı için takip edilmesin gereken adımlar ise şöyle:

• Öncelikle teknenin karinası basınçlı su ile yıkanır.

• Dümen elemanları olan şaft ve payanda uygun kimyasal ürünler ile kekamozlardan ve midyelerden temizlenir. Bu aşamada özellikle su hatlarında meydana gelen yosunlaşmayı engellemek için mutlaka yosun çözücü kullanın.

• Suyun tahliye olabilmesi için tüm süzgeçleri temizleyin ve vanaları açın.

• Teknede meydana gelen kazıntılar, aşınmalar ve oluşan oyukların bakımını ve onarımını yapın. Özellikle boyasında kabaran bölümler var ise bu bölümleri kazıyıp tekrar boyayın.

• Özellikle lastik aksamlarının kontrol edilmesi ve onarılamayacak durumda ise değiştirilmesi gerekir.

• Bundan sonraki aşamada tutyaların kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi gerekir.

• Son olarak trim, meyil ve test tablosunun kontrol edilmesi gerekir.