Kartel nedir

Herhangi bir ürünün fiyatlandırılması ve satılmasında adil pazar rekabetini ortadan kaldıran kişi, grup veya kurumlar, kartel olarak nitelendirilebilir.

Genellikle yasa dışı işlerle birlikte duyduğumuz "kartel" kavramı, kişi veya firmaların birleşerek tekelleşmesidir.

Bir ürünün veya ürünün üretimini kontrol ederek, bir kartel esasen piyasada ne kadar bulunabilir olduğuna karar verir.

Uluslararası bir kartelinin klasik bir örneği, dünyadaki elmas pazarını kontrol eden ve yapay olarak şişirilmiş bir fiyata neden olan De Beers elmas şirketidir.

Öte yandan uluslararası bir kartelin iyi bilinen bir diğer örneği, 1960'lardan bu yana petrol fiyatlarını kontrol eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'dür (OPEC).

TDK "KARTEL" ANLAMI

TDK'ye göre, kartel kelimesi anlamı şu şekildedir:

"Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği. Aynı sektörde faaliyet gösteren pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmaların monopol gibi davranıp monopol gibi daha yüksek kar sağlama güdüsü ile bir araya gelip oluşturdukları açık veya gizli ortaklıklara kartel adı verilmektedir."





MEKSİKA KARTELLERİ

Kartel, uyuşturucu satıcıları için de sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Özellikle Meksika'da Pablo Escobar ve El-Chapo başta olmak üzere birçok uyuşturucu karteli var olmuştur.

Karteller, uyuşturucu ticaretinden cinayete kadar birçok yasadışı yöntemlere başvuruyor. Güvenlik güçlerine pusular kuran, hasımlarını ve engel olarak gördüğü kişileri infaz eden karteller, kokain, eroin, metamfetamin ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah, akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.