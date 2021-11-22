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    Karvakrol nedir

    Kekik bitkisinin ana bileşenlerinden biri kavrakrol, diğeri ise timoldür. Ülkemizde karvakrol ve timol özlerini yüksek oranda barındıran 21 farklı kekik türü vardır.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:11
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    Karvakrol nedir

    Türkiye, coğrafi konumu sayesinde sahip olduğu farklı iklim ve topoğrafya özellikleriyle oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir.

    Türkiye florasında yüzlerce bitki aiesi ve 12 binden fazla tür bulunur. Aynı zamanda Türkiye, pek çok bitkinin de gen merkezi konumundadır.

    Floranın zengin bitki türü ve çeşitliliği, doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bitkiler arasında en önemlilerinden biri de kekiktir.

    Tamamen doğal bileşenlerden oluşan karvakrol, kekik bitkisinin ana bileşenleri arasında yer alır. Kekik bitkisinin diğer bileşeni ise timol’dür. Ülkemizde timol ve karvakrol özlerini yüksek oranda içeren 21 farklı kekik türü bulunur.

    Tıbbi bir amaçla kullanılacak olan kekiğin en az yüzde 20 oranında timol, yüzde 1-2 oranında uçucu yağ ve karvakrol içermesi beklenir. Türkiye’deki kekiklerde bu oranlar ise çok yüksektir. Uçucu yağ ise, yüzde 2-7, timol ve karvakrol ise yüzde 85’e kadar çıkar.

    KARVAKROL NE İŞE YARAR

    Kekikten elde edilen karvakrol özü, antiviral, antioksidan, antifungal ve antibakteriyel özellikleri ile geleneksel tamamlayıcı bitki desteklerinin hazırlanmasında kullanılır.

    Karvakrol ve timol özlerinin kullanıldığı ürünler, günümüzde yedi farklı Avrupa ülkesinde ‘bitkisel tıbbi ürün’ sınıfında onaylanmıştır.

    Karvakrol nedir #1

    KARVAKROL NE İÇİN KULLANILIR

    Bazı bitkiler, yaşam kalitenizi yükseltir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özel şartlar yerine getirildiğinde ülkemiz sorumlu makamlar tarafından alınan onaylarla hazırlanan karvakrol özlü bitki destekleri de antiviral özellikleri ile bağışıklık sistemini doğal yoldan destekliyor.

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