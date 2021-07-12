Karyotip nedir

Karyotip; mitoz bölünmenin ikinci aşaması olarak bilinen metafaz aşamasında yapılan analiz olarak adlandırılmaktadır.

Biyoloji alanında kullanılan karyotip, kromozom haritalarının çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Kromozomlar uzunluk, bant özellikleri, sentromer konumu gibi karakterlere göre sınıflandırılmaktadır.

KARYOTİP NEDİR

Karyotip, bir hücredeki kromozomların özdeş çift kromozomlar halinde eşleştirilmesinden sonra, belli bir düzene göre sıralanmasını ifade etmektedir. Her bireyin kromozom sayısı, şekli ve büyüklüğü onun karyotipini belirtmektedir.

KARYOTİP ANALİZİ

Karyotip analizi hücrelerde bulunan kromozomların sayılarını ve yapılarını inceleyerek, bir bozukluk ya da hastalığın sebebi olan genetik sorunları tanımlamaya yarayan laboratuvar testidir.

Karyotip analizinde incelenen kromozomlar, A’dan G’ye 7 gruba ayrılır. Erkek ve kadın olduğunu gösteren cinsiyet kromozomları ise X,Y olarak tanımlanır. Normal karyotip kadında 46 XX, erkekte ise 46 XY’ dir.