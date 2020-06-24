Kasım Kıyımı nedir

1938 yılında Nasyonal Sosyalist Parti tarafından düzenlenen ve Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yapılmış kanlı ve ölümcül saldırının gerçekleştiği saldırılara verilen addır.

Tarihe göre o gece, yağma sırasında ev, iş yeri ve ibadethanelerin camları tuzla buz olmuş, yüzlerce kişi öldürülmüştü.

Aslında saldırı 7 Kasım’da başlayıp, 13 Kasım’da sona ermişti.

ALMAN HALKI “KRİSTAL GECE”

Resmi adı ‘Kasım Kıyımı’ olarak bilinen olaylar halk arasında “Kristal Gece” şeklinde hatırlanır. Almanca "Novemberpogrom" adını alan ve 7 gün süren saldırılarda yine resmi rakamlara göre 400 kişi öldürülmüştür.

1400 sinagog, Yahudilere ait çok sayıda dini veya sivil toplantı mekanı, binlerce iş yeri, dükkan, ev ile birlikte Yahudi mezarlıkları talan ve yağma edilmiştir.

TOPLAMA KAMPLARINDA ÖLÜM

Olayların ardından 30 bin Yahudi’nin toplama kamplarında gözaltına alındığı, yüzlercesinin da bu kamplarda ya da kamplarda gördükleri muamelenin etkileri sonucunda öldüğü belirtilmiştir.

PARİS’TEKİ SUİKAST

Aslında olayların başlangıcının Paris'te meydana gelen bir suikast olduğu söylenir.

Buna göre 1938'de Almanya ülkede yaşayan 17 bin Polonyalı Yahudi’yi sınır dışı etti, Polonya tarafından da ülkeye kabul edilmeyen bu kişiler iki ülke arasında sıkışıp kaldı. Çoğu soğuk, açlık ve hastalıktan öldü.

17 YAŞINDAKİ POLONYALI KONSOLOS YARDIMCISINI VURDU

İki ülke arasında kalanlardan kendi ailesinin de bulunduğunu öğrenen 17 yaşındaki Herschel Grynszpan da, Paris'teki Alman Büyükelçiliği'ni basarak karşısına ilk çıkan kişi Konsolos yardımcısı Ernst vom Rath'ı vurdu.

HİTLER’İN SAĞ KOLU SİNYALİ VERDİ

Silahlı saldırının ardından Hitler'in sağ kolu Goebbels, bunun planlanarak düzenlenmiş bir Yahudi komplosu olduğunu söyleyerek Alman ırkının öcünü alması gerektiğini söyledi ve kasım ayında yaşanacak olan bu olayların önünü açmış oldu.