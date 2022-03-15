- Haberler
- İpucu Haberleri
- Katalog suçlar nedir
Katalog suçlar nedir
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 10:55
Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi.
Sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı.
Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.
Buna göre, sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçu katalog suç kapsamına alınacak.
Akabinde "katalog suç" kavramı merak konusu oldu. Katalog suçlar nelerdir, hangileridir araştırılıyor. İşte katalog suçlara dair bilgiler...
KATALOG SUÇLAR NEDİR?
Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.
Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar önemlidir.
CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.
KATALOG SUÇLAR HANGİLERİ?
-
Kasten Öldürme
-
İntihara Yönlendirme
-
Göçmen Kaçakçılığı
-
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
-
Çocukların Cinsel İstismarı
-
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
-
Düşmanla İşbirliği Yapmak
-
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
-
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
-
Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
-
İşkence
-
Müstehcenlik
-
Fuhuş
-
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
-
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
-
Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
-
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
-
Yağma ve Nitelikli Yağma
-
Soykırım Suçu
-
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
-
İnsan Ticareti Suçu
-
Nitelikli Yaralama
-
Ağırlaşmış Yaralama
-
Ağırlaşmış İşkence Suçu
-
Hırsızlık
-
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak