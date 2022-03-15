Katalog suçlar nedir

Katalog suçların en önemli özelliği, suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama gerektirmesidir.

Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi.

Sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.

Buna göre, sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçu katalog suç kapsamına alınacak.

Akabinde "katalog suç" kavramı merak konusu oldu. Katalog suçlar nelerdir, hangileridir araştırılıyor. İşte katalog suçlara dair bilgiler...

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.

Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar önemlidir.

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.

KATALOG SUÇLAR HANGİLERİ?