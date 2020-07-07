Katamaran nedir

Birbirine bağlı iki tekneden oluşan deniz taşıtına denir.

Kökeni Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya olan katamaran, yelkenli ya da motorludur. İki tekneden oluşan katamaran, 1950’li yıllardan bu yana yarışlarda kullanılırken, daha çok gezi amacıyla satın alınır ya da kiralanır.

SUYUN ŞİDDETİNİ AZALTIYOR

Okyanus aşırı yarışların aktörü olan katamaran, en çok Avrupa ve ABD’de yaygındır.

Türkiye’de ise deniz otobüsleri katamaran şeklindedir. Ağır deniz şartlarına dayanıksız olduğu bilinen katamaranlar, suyun şiddetini azaltması ise bilinir.

ALÜMİNYUM, FİBERGLASTA VE ÇELİKTEN YAPILMAYA BAŞLANDI

Bu nedenle çift tekne kullanımı deniz seyahatleri açısından tercih edilmesinin sebebidir.

Bölgelere göre teknelerin yapımı değişir. Genellikle ahşap kullanılan tekne yapımında zamanla alüminyum, fiberglasta ve çelik malzemeler de kullanılmıştır.

Görünümü dikdörtgen sal şeklinde olan ve alt kısmında boşluk bulunan katamaran, tek tekne kullanımına göre çok daha rahattır.