Katana nedir

Samuray kılıcı olarak da bilinen Katana, Japon kültürüne ait ve dünyanın en keskin kılıçları arasındadır.

Japon samurayların kullandığı ve kurşunu bile kesen bıçak olarak bilinen katanalar geleneksel, tek-yönlü ve kıvrık bir kılıç çeşididir.

Katana, 10.yy da Japonya’da Japon savaşçıların feodallere karşı hizmetleri sonucunda ortaya çıkarılmış bir kılıçtır.

Katana kılıçların, saç telini bile kesebilecek kadar keskin olduğu bilinir.

Katanalar, keskinliğinin yanı sıra fazla eğimi olmadığı için saplama silahı olarak da kullanılır. Kılıcın bir diğer avantajı ise Avrupa kılıçları gibi fazla ağır olmamasıdır.

KATANA NASIL YAPILIR

Odun kömürü, karbon ve demir kumuyla birleştirilir. İçerisinde bulunan bu koyu maddeler 3 gün 3 gece eritilir. 36 saat boyunca 26 ton saf demir ve odun kullanılmaktadır.

Kılıca başlamadan önce dualar edilir. 3 aydan fazla süren bu kılıç yapılırken demir parçaları ateşte eritilir ve paslanmaması için ıslak bir kağıt parçasının üzerine yerleştirilip ardından kağıdın üzerine kil ve kül sürülür.

Son aşama ciladır. Her bir Katana için özel taşlar mevcuttur. 10 gün süren cila işleminden sonra en zor ve en riskli cila olan “jizuya taşı” kullanılır. Bu taş pirinç taneleri kadardır. En son olarak uç kısımda beyazlama işlemi gerçekleştirilir ve katana kılıcı tamamlanmış olur.