Katatoni nedir

Katatoni, Kişinin heyecan ve dalgınlık arasında gidip geldiği bir çeşit şizofrenidir.

Katatoni; ilk kez 1874 yılında Karl Kahlbaum tarafından tanımlanmıştır. Kelime anlamı olarak Yunancada ‘sıkıca germek’ anlamına gelmektedir.

Katatoni teriminin tarif edildiği dönem psikiyatristlerin ruhsal hastalıkları beyin fonksiyon bozukluğu ile yeni ilişkilendirilmeye başladığı bir dönemdir

KATATONİ BELİRTİLERİ

Katatonide görülen bulgular arasında şunlar yer almaktadır:

Basit hareket bozuklukları

Karmaşık irade bozuklukları

Davranış bozuklukları

Konuşma bozuklukları ve donup kalmadır.

KATATONİ NEDENLERİ

Katatoni genellikle diğer tıbbi durumlarla veya özellikle nörodejeneratif hastalık ve ensefalit gibi beyin bozuklukları ile ilişkilidir.

Ciddi bir B12 vitamini eksikliği; enfeksiyon; toksinlere maruz kalma; şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, otizm, aşırı travma ve duygudurum bozuklukları gibi durumlar da katatoni ile ilişkilidir.

KATATONİ TEDAVİSİ

Sakinleştiriciler, antidepresanlar, kas gevşeticiler ve antipsikotik ilaçlar, aşırı dikkatli olmakla birlikte, katatoniyi tedavi etmek için sıklıkla kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda elektrokonvülsif terapi ve NMDA antagonistleri (anestezik ağrı kesici ilaçlar) gibi beyin stimülasyon terapileri kullanılmaktadır.

Tıbbi tedavi, mevcut koşullara bağlı olarak katatonik olan birine göre değişebilir. Bir vitamin eksikliği durumunda, katatoni kolayca ek besinlerle tedavi edilebilir.