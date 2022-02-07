Katran nedir

Yüksek derecede antibakteriyel ve antioksidan içeriğine sahip katran, özel koşullarda damıtılma işlemleriyle elde edilen bir maddedir. Özellikle saç ve cilt tedavilerinde kullanılır.

Katran, çeşitli türleri bulunan ve sanayiden modern tıbba kadar oldukça geniş çaplı kullanım alanına sahip değerli bir maddedir.

Katran aynı zamanda, karbon bakımından zengin maddelerin, çeşitli özel koşullarda damıtılması yoluyla elde edilir.

KATRAN NEDİR

Suda erimeyen, siyah renkli, ağır kokulu, akışkan olmayan ve klorlu bir sıvı olan katran, değerli bir yağ türüdür.

Katran genellikle zift ile karıştırılan bir maddedir.

Zift ise katran üretimi sonucu artan maddeye verilen addır.

KATRANIN FAYDALARI

Katran sabunları zengin içeriği sayesinde sıklıkla kullanılır. Katran yağı da düzenli kullanımda fayda sağlayan ürünler arasındadır.