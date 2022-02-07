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Katran nedir
Yüksek derecede antibakteriyel ve antioksidan içeriğine sahip katran, özel koşullarda damıtılma işlemleriyle elde edilen bir maddedir. Özellikle saç ve cilt tedavilerinde kullanılır.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 17:07
- Güncelleme : 07.02.2022 - 17:13
Katran, çeşitli türleri bulunan ve sanayiden modern tıbba kadar oldukça geniş çaplı kullanım alanına sahip değerli bir maddedir.
Katran aynı zamanda, karbon bakımından zengin maddelerin, çeşitli özel koşullarda damıtılması yoluyla elde edilir.
KATRAN NEDİR
Suda erimeyen, siyah renkli, ağır kokulu, akışkan olmayan ve klorlu bir sıvı olan katran, değerli bir yağ türüdür.
Katran genellikle zift ile karıştırılan bir maddedir.
Zift ise katran üretimi sonucu artan maddeye verilen addır.
KATRANIN FAYDALARI
Katran sabunları zengin içeriği sayesinde sıklıkla kullanılır. Katran yağı da düzenli kullanımda fayda sağlayan ürünler arasındadır.
- Katran yağı egzama tedavisi için kullanılır.
- Uyuz hastalığına da faydası olduğu bilinmektedir.
- Katran yağı aynı zamanda yoğun olarak yara tedavisinde kullanılır.Hücre yenileyici etkisi sayesinde yaraların iyileşmesini hızlandırdığı bilinmektedir.
- Katran yağı kanamalı yaralanmalarda kanın durması için de kullanılır.
- Sindirime faydası olduğu söylenmektedir. İshal durdurucu etkisi vardır.
- Katran yağının su ile karıştırılarak içilmesi sonrasında enerji verici etkisi olduğu görülmüştür.