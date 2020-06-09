Kaudupul nedir

Son derece ender bir bitki türü olan kaudupul, yılda sadece bir kez çiçek açmasıyla bilinen bir bitkidir.

Orta ve Güney Amerika’ya özgü bir bitki olan kaudupul, bir kaktüs cinsidir.

Çiçeğe zarar vermeden toplanıp yetiştirilmesi neredeyse imkansız olan bu bitki türü, hem zor bakım koşulları nedeniyle hem de yüksek fiyatıyla ulaşılması orldukça zor bir bitkidir.

DİĞER ADI "GECENİN KRALİÇESİ"DİR

Yılda sadece bir gece yarısı çiçek açan bu değişik bitki, gün ağarmadan solar. Kaudupul, bu nedenle “gecenin kraliçesi” olarak adlandırılır.

Budistler tarafından da ruhani bir çiçek olarak bilinen bu bitki, özellikle Japonlar tarafından kutsal sayılacak derecede bir öneme sahiptir.

SAKİNLEŞTİRİCİ BİR KOKUSU VARDIR

Kaudupulun yılda bir kez açtığı çiçekler, etrafa sakinleştirici ve çok güzel bir koku yayar.

Özellikle meditatif bir yönü bulunan bu çiçek, sakinleştirici aktivitelerde de büyük bir öneme sahiptir.