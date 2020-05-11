Kawasaki hastalığı nedir

Çocuklarda sıklıkla görülen Kawasaki, vücutta meydana gelen ateşle beraber el ayak ve ağızdaki enflamasyona denir.

Kawasaki, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsten sonra Avrupa’daki bazı ülkelerde ve özellikle çocuklarda çok sık görülmeye başladı.

Hastalığın sadece çocuklarda görülmesi ise merak uyandırdı.

Koronavirüs ile Kawasaki hastalığının bağlantısı olup olmadığı da ayrıca araştırılıyor.

Kawasaki hastalığının ilk kez, 1967’de “Tomisaku Kawasaki” adında Japon çocuk hastalıkları uzmanı tarafından farkına varılmıştır.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, 5 yaş ve altı çocuklarda sıklıkla görülen bir hastalıktır.

Yüksek ateş,

Deri dökülmesi,

El ve ayaklarda şişme,

Lenf bezlerinde büyüme,

Gözlerde iltihaplanma,

Dudakların çatlaması,

Çocuklarda huzursuzluk belirtileri gösteren hastalık ve tedaviye erken başlanılmazsa kalbi etkileyebilir.

Çevresel faktörler ve virüslerin hastalığı tetikleyebileceği söylenmektedir.

Bulaşıcı bir hastalık olmamasıyla beraber kalıtsal bir hastalık da değildir.

Aile bireyleri arasında nadiren görülebilir.

3 DÖNEM OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR

İlk döneminde; uzun süreli ateş olur ve ilaçların ateş düşürme üzerinde etkisi çok azdır.

Gözlerde ve vücudun bazı yerlerinde kızarıklıklar oluşur.

Boğaz, dudaklar ve ağızda tahriş,

Dilin şişmesi ve Lenf bezlerinin büyümesi,

İkinci döneminde; İshal, kusma, eklem ağrısı, el ve ayak derisinde soyulmalar görülür.

Üçüncü döneminde ise belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

Yapılan testler olumlu sonuçlanır.

Tedavi süreci iyiye doğru gider, fakat çocuklarda oluşan halsizlik uzun bir süre daha devam edebilir.

TEDAVİ NASIL OLUR

Kalp hasarını önlemek ve ateş düşürmek ilk hedeflerdir.

Bu nedenle belirtilerin görüldüğü ilk andan itibaren uzman bir hekime başvurmak gerekir.

Hastalık 2 ve 3 hafta arasında sürebilir.