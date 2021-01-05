Kayyum nedir

Kayyum, devlet aracılığıyla tüzel kişiliklerin belli işlerini yönetmek ya da meta varlığını yönetim etmek için, geçici süreyle atanan yöneticidir.

Kayyum kelimesi, hukuki anlamda "Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse" demektir.

Kayyum, genellikle usulsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticidir.

KAYYUM ATAMALARI

Kayyum ataması, 3 farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

1) Temsil Kayyumluğu

Temsil kayyumluğu, ilgili olan kişinin isteği üzerine ya da resen kayyım atanması durumudur. Bu durum, vesayet makamının birtakım sebeplerinden ya da kanunda belirtilmekte olan durumlardan ötürü gerçekleşmektedir.

2) Yönetim Kayyumluğu

Vesayet makamı, yönetiminin kimseye ait olmadığı kurumlar için gerekli olan önlemleri alır ve birtakım hallerde bu kayyumu atar.

3) İstek Üzerine Kayyumluk

İstek üzerine kayyumluğu; isteğe bağlı olan kısıtlama nedenlerinden birisinin oluşması halinde, ergin olan kişinin isteği üzerine kayyum ataması gerçekleştirilir.

KAYYUMUN GÖREVLERİ

Atanan kayyumun görevleri mahkeme tarafından belirlenir. Kayyumun görev yetkileri geçicidir. Kayyumun yetkileri, atanmasına neden olan durumlarla sınırlıdır.

Eğer kayyum atanması belli bir işin için istenirse; kayyumun görevi, yetkisi ve kalacağı süre, bu işe göre belirlenir. Kayyumun görevi, şirket ya da kuruluşun suç unsuru mahkeme kararıyla sabit olana kadar ya da söz konusu kuruluş, suçlamalardan aklanana kadar bulunduğu şirketi ve kurumu yönetmektir.

Kayyum olan kişi, bu kapsamda her türlü kararı alarak uygulamaya geçirmek, yeni yönetimi belirlemek, suçlamalara konu olan faaliyetler varsa bunları sonlandırmakla görevlidir.