Kazaziye nedir

24 ayar saf altın veya bin ayar saf gümüşten elde edilen tellerle örgüler yapılarak gerçekleştirilen el sanatına kazaziye denir.

El sanatları, tarihin ilk çağlarından bu yana farklı stillerle de olsa insanların hayatında olmuştur.

Sanata verilen önem, insanın estetik ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır.

Hayatın her yerine işleyen düzen ve estetik, özel eşyalara da yansımıştır.

KAZAZİYE NEDİR?

Bir el sanatı olarak bilinen kazaziye de, özel ziynet eşyası sayılabilecek 24 ayar altına veya bin ayar saf gümüşe yapılır.

Altın ve gümüşü biçimlendirmek için ortaya çıkan kazaziye sanatını icra eden kişiye "kazaz", bu meslek grubuna ise "kazazlık" denir.

KAZAZİYE NASIL YAPILIR?

Kazaziye sanatıyla eldeki saf altın ve saf gümüş teller, örgü biçiminde örülerek hünerler gösterilir.

Tespihlerde de kullanıldığı bilinen kazaziye sanatı, bileklik ve kolye gibi eşyalarda da kendisini gösteren bir el sanatıdır.