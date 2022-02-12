Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
572.742
-3.33%
BTXN Coin
37.30
-1.76%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    KDV nedir

    Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetleri ile karlarının toplamı üzerine KDV eklenerek satılır.Bu rakam ise üretici tarafından devlete ödemekle yükümlü olur.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KDV nedir

    Katma Değer Vergisi (KDV), hepimizin hayatında olan vergi dilimini gösteren bir kısaltmadır.

    KDV NEDİR

    Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri bedeldir.

    Her işleve göre değişik vergiler çıkarılmıştır. Devlet aldığı vergi ücretlerini topluma her türlü hizmet yaparak geri öder.

    KDV çoğu ülkede vardır, % oranları her ülkede farklıdır.

    KDV nedir #1

    ÜÇ ÇEŞİT KDV ORANI UYGULANIR

    % 1, % 8 ve % 18 olmak üzere toplam üç çeşit KDV oranı uygulanmaktadır.

    KDV NASIL HESAPLANIR

    Örneğin, 400 TL'lik bir malın KDV'si % 18 olsun.

    400 x 0.18 = 400 x (18/100) =72 TL KDV tutarıdır.

    Malın KDV dahil fiyatı = 400 TL + 72 TL = 472 TL'dir.

    KDV nedir #2


    Görüş Bildir