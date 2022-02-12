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KDV nedir
Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetleri ile karlarının toplamı üzerine KDV eklenerek satılır.Bu rakam ise üretici tarafından devlete ödemekle yükümlü olur.
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 17:57
Katma Değer Vergisi (KDV), hepimizin hayatında olan vergi dilimini gösteren bir kısaltmadır.
KDV NEDİR
Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri bedeldir.
Her işleve göre değişik vergiler çıkarılmıştır. Devlet aldığı vergi ücretlerini topluma her türlü hizmet yaparak geri öder.
KDV çoğu ülkede vardır, % oranları her ülkede farklıdır.
ÜÇ ÇEŞİT KDV ORANI UYGULANIR
% 1, % 8 ve % 18 olmak üzere toplam üç çeşit KDV oranı uygulanmaktadır.
KDV NASIL HESAPLANIR
Örneğin, 400 TL'lik bir malın KDV'si % 18 olsun.
400 x 0.18 = 400 x (18/100) =72 TL KDV tutarıdır.
Malın KDV dahil fiyatı = 400 TL + 72 TL = 472 TL'dir.