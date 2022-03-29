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    KDV tevkifatı nedir

    Para kesintisi anlamına gelen tevkifat, KDV tutarının belirli bir oranının alıcı tarafından ödenmesini sağlar.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:25
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    KDV tevkifatı nedir

    Tevkifat sözcüğü anlam olarak “para konusundaki kesintiler” demektir.

    Vergi açısından bakılacak olursa tevkifat kelimesi bölüşme ve kesinti yapma işlemlerini açıklamak için kullanılır.

    Devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, onun yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Bu şekilde ödemenin daha düzgün ve düzenli olmasına katkı sağlanır.

    TEVKİFAT UYGULANABİLECEK İŞLEMLER

    Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tevkifat uygulanabilen hizmetleri aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz;

    • Belirli yapım işleri ve bunlara ait mühendislik – mimarlık hizmetleri
    • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
    • Özel güvenlik hizmetleri
    • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
    • Yemek servisi
    • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
    • Yapı denetim hizmetleri

    KDV tevkifatı nedir #1

    KDV TEVKİFATI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Tutarı 500 TL olan bir satış faturanızın var olduğunu sayalım.

    Faturaya yüzde 18 oranında KDV eklersek KDV miktarı 90 TL, genel toplam ise 590 TL olur. Yani satıcı olarak 90 TL KDV ödemeniz gerekir.

    Eğer tevkifat oranı da söz konusuysa ve kullandığınız oran 5/10 ise 90 TL’lik KDV tutarının 5/10’u yani yarısı 45 TL eder. Bu durumda 45 TL’lik bu kısım tevkif edilmiştir.


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