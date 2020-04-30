Kefaret Günü nedir

Yahudilik’te yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip gününe Kefaret Günü denir.

Günün anlamı bağışlanmak umuduyla verilen sadaka veya oruç, bununla birlikte edilen tövbe olarak bilinir.

Yahudiler bugünü, genel olarak sinagoglarda geçirir ve 25 saat süren bir oruç tutar. 'Yom Kippur' adı verilen ayinlerle gün boyu toplu tövbe edilir ve en sonunda bu kişiler kendilerini arınmış olarak hisseder.

LEVİLİLER EMRETTİ

Çeşitli farklılıklara sahip Yom Kippur günlerinde sinagoglar yılın diğer günlerinde görmediği bir kalabalık yaşar. İbranice "Yom" gün, "Kippur" ise günah ve saklamak anlamlarına gelir.

Bir de 'Erev Yom Kippur' vardır. Kefaret Günü’nden bir önceki gün olarak bilinir. Yani arife günü olarak bilinen bu günde iki özel yemek hazırlanır ve yardımlarla birlikte diğer insanlardan af dilenir.

Levililer, (Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını teşkil eden Tevrat'ın üçüncü kitabı) bu kutsal günün, 7’nci ayın onuncu gününde, Kefaret Günü olarak kabul edilmesini emretmiştir.

KEFARET GÜNÜ YAPILMASI İSTENEN ADETLER

Yahudilerin Kefaret Günü yapılmasını istedikleri adetleri ise şu şekildedir:

“Oruç tutun, deri ayakkabı giymeyin, yıkanmayın, banyo yapmayın, parfüm ve losyon gibi ürünler kullanmayın, cinsel aktivitelerden uzak durun.”

Yapılmaması gereken bu adetlerle birlikte acı çekildiği ve diğer insanların hissettiği acıları anlamayı sağladığı belirtilir. Günün sonunda ise adetlere uyan kişinin, 'cennet bahçesinden kovulmadan' önceki saf haline döndüğüne inanılır.