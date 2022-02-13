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Kement nedir
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 13:05
- Güncelleme : 13.02.2022 - 13:35
Farsça "Kamand", sözcüğünden gelen, Türkçe anlamıyla "çekince daralan düğüm, ilmik" demek olan "Kement", genellikle kovboylarla özdeşleşmiş uzun,ucu ilmekli, kalın ip olarak bilinir.
Günümüzde Rodeo olarak bilinen Amerikan oyunu, kovboyların kement atma hareketinden esinlenilmiştir.
Öte yandan Osmanlı'da hanedan üyelerinin infazlarında kan akıtılmasının yasak oluşu sebebi ile; öldürülürken kemet kullanılırdı.
Genç Osman, kement ile boğularak can vermiştir.
TDK KEMET KELİME ANLAMI
Dilimizi Farsça'dan geçen "Kemet" kelimesi TDK'ya göre iki ayrı anlam taşır:
1- Hayvan yakalamak için kullanılan ucu ilmikli uzun ip,
2- Tarihte idam için kullanıla yağlı kayış, ip
YILDIZA KEMENT ATMAK DEYİMİ
Kement atmak deyimi aynı zamanda girişken ve cesur kimseler için kullanılır. Aynı zamanda olmayacak işleri betimlemek amaçlı kullanılır.