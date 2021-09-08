Kerteriz nedir

Sık duyulan bir denizcilik terimi olan kerteriz, basit anlatımıyla denizde iken gördüğünüz herhangi bir şeyin (tekne, fener, yarımada burnu, kayalık vb.) sizinle olan açısıdır.

Gemi dışında bulunan bir maddenin yönünü belirtmek için geminin pusularında ölçülen açısına kerteriz denir.

Aslında kerteriz, seyir yapılması gereken her türlü faaliyette karşımıza çıkar ancak en sık kullanım alanı denizciliktir.

Kerteriz alınırken cisimlerin harita üzerinde bulunup bulunmadığı dikkat edilmelidir. En kolay kerteriz alınabilinecek noktalar; fenerler, şamandıralar, kıyıda bulunan burunlar gibi kolay ve uzak mesafeden rahatça gözükebilen cisimlerdir.

Hakiki kerteriz ve nısbi kerteriz olarak iki çeşittir.

HAKİKİ KERTERİZ

Bir maddenin coğrafik kuzey yönünden alınan kerterizine denir. 000 dereceden sağa doğru 360 dereceye kadar ölçülür. Haritaya çizilen bütün kerterizler hakikidir.

NISBİ KERTERİZ

Geminin rotası hesaba katılmadan, pruvasından sancak yada iskeleye doğru ölçülen açıya nisbi kerteriz denir.