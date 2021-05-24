Keton nedir

Keton, vücuttaki yağ ve proteinlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkar. Kanda bulunan fazla keton, idrar ile atılmaya çalışılır. Aşırı bulunması durumunda, hastalıklara yol açar.

İnsan vücudu enerji için belirli miktarda şekere ihtiyaç duyar. Hücreler ihtiyaç duyduğu glikozu temin edemediğinde, bunun yerine yağ kullanmaya başlar. Bu süreçte yağ yakılması, bir asit türü olan ketonun üretilmesine neden olur.

Keton yüksekliği özellikle diyabetli kişilerde görülür ve kontrol altına alınmazsa ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

KETON NEDİR

Ketonlar (kimyasal olarak keton cisimcikleri olarak bilinir) yağ asitlerinin parçalanması sonucunda oluşan yan ürünlerdir.

İdrarda normal şartlarda bulunmayan keton, çeşitli hastalıklar neticesinde idrarda bulunabilir ve bu durum ketonüri olarak adlandırılır.

Ketonüriyi ifade etmek için hastalar tarafından şu tabirler kullanılabilir:

İdrarda keton,

İdrar tahlili keton pozitif,

İdrar testinde ketonun pozitif olması,

Ketonlu idrar,

İdrarda eser miktarda keton.

İDRARDA KETON NEDENLERİ

İdrar testinde keton pozitifliği gören hastalar “idrarda keton neden pozitif olur” veya “ketonüri sebepleri nelerdir” sorularını araştırıyor.

İdrar tahlilinde keton bulunmasına yol açan en önemli neden diyabet hastalığıdır. Şeker hastalığına bağlı olarak idrar testinde keton varlığı tespit edilebilir.

İdrarda keton bulunmasına yol açan diğer nedenler şunlardır:

Kontrolsüz kan şekeri seviyeleri,

İnsülin kullanımını aksatmak,

Öğün atlamak,

Yeterince beslenmemek,

Diyete dikkat etmemek,

Çeşitli enfeksiyon hastalıkları geçirmek,

Cerrahi müdahaleler,

Ağır yaralanmalara maruz kalmak.

KETONÜRİ BELİRTİLERİ

Kandaki ve idrardaki ketonun yüksek oluşuna bağlı oluşan belirti ve semptomlar: